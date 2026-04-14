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AGENDA · Boulogne-sur-Mer

Soirée rencontre - Les Rouages de l’Océan Boulogne-sur-Mer

dimanche 1 novembre 2026 · Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
lundi 30 novembre 2026
Adresse
Bd Sainte-Beuve
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Boulogne-sur-Mer

Soirée rencontre - Les Rouages de l’Océan

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-30

Date(s) :
2026-11-01

En novembre, vivez une soirée privilégiée à Nausicaá aux côtés de Bill François. Plongez dans les secrets de l’Océan à travers son nouvel ouvrage Rouages de l’Océan, échangez avec l’auteur et repartez avec une dédicace.

Événement gratuit, sur réservation.   .

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 99 99 

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English :

L’événement Soirée rencontre - Les Rouages de l’Océan Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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