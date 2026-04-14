Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Soirée rencontre - Les Rouages de l’Océan

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-11-01

En novembre, vivez une soirée privilégiée à Nausicaá aux côtés de Bill François. Plongez dans les secrets de l’Océan à travers son nouvel ouvrage Rouages de l’Océan, échangez avec l’auteur et repartez avec une dédicace.

Événement gratuit, sur réservation. .

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 99 99

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English :

L’événement Soirée rencontre - Les Rouages de l’Océan Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale