Soirée repas concert à la ferme Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu
jeudi 6 août 2026 · Lieu-dit La Thibaudaie · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Soirée repas concert à la ferme Le Bourg-d’Iré
Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vous invite à une soirée concert à la ferme, le 6 août 2026.
Soirée repas concert à la Ferme aux 5 Chemins le jeudi 6 août.
Au programme
– Jumo duo de chanteurs musiciens en piano, guitare et voix, pour vous accompagner lors du repas avec de la chanson française.
– Pierrot des Roulottes conteur et chanteur malicieux accompagné de son orgue de barbarie.
Au menu
– Assiette paysanne composée de boulettes d’agneau à la sauce tomate et aux herbes, courgettes et riz d’épeautre + verre de cidre ou vin ou jus de pomme au choix + crêpe.
– Pour les enfants: galette saucisse a la viande d’agneau ou de porc bio ! + Verre de jus de pomme + crêpe.
Soirée sur réservation si vous souhaitez un repas, sinon possibilité de venir avec votre pique-nique sans réserver, au prix de 6€ pour le concert. .
Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com
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English :
La Ferme aux 5 Chemins in Bourg-d’Iré invites you to a concert evening at the farm on August 6, 2026.
L’événement Soirée repas concert à la ferme Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Anjou bleu
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