Soirée repas concert à la ferme Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Soirée repas concert à la ferme Le Bourg-d’Iré

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vous invite à une soirée concert à la ferme, le 6 août 2026.

Soirée repas concert à la Ferme aux 5 Chemins le jeudi 6 août.

Au programme

– Jumo duo de chanteurs musiciens en piano, guitare et voix, pour vous accompagner lors du repas avec de la chanson française.

– Pierrot des Roulottes conteur et chanteur malicieux accompagné de son orgue de barbarie.

Au menu

– Assiette paysanne composée de boulettes d’agneau à la sauce tomate et aux herbes, courgettes et riz d’épeautre + verre de cidre ou vin ou jus de pomme au choix + crêpe.

– Pour les enfants: galette saucisse a la viande d’agneau ou de porc bio ! + Verre de jus de pomme + crêpe.

Soirée sur réservation si vous souhaitez un repas, sinon possibilité de venir avec votre pique-nique sans réserver, au prix de 6€ pour le concert. .

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com

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English :

La Ferme aux 5 Chemins in Bourg-d’Iré invites you to a concert evening at the farm on August 6, 2026.

L’événement Soirée repas concert à la ferme Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Anjou bleu