Soirée repas-concert avec Les Frères de Loin Restaurant La Marmaille Monflanquin

Monflanquin

Soirée repas-concert avec Les Frères de Loin

Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le restaurant la Marmaille vous attend pour un concert repas avec le duo Les Frères de loin qui revisite les différentes couleurs du monde de la musique afro américaine ( blues, jazz funk, new orléans) ainsi que la musique musique ensoleillées (Reggae et cubain).

Le restaurant la Marmaille vous attend pour un concert repas avec le duo Les Frères de loin qui revisite les différentes couleurs du monde de la musique afro américaine ( blues, jazz funk, new orléans) ainsi que la musique musique ensoleillées (Reggae et cubain).

La réservation est fortement conseillée pour la restauration. .

Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58

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English : Soirée repas-concert avec Les Frères de Loin

The restaurant La Marmaille awaits you for a concert-meal with the duo Les Frères de loin who revisit the different colors of the world of Afro-American music (blues, jazz funk, new Orleans) as well as sunny music (Reggae and Cuban).

L’événement Soirée repas-concert avec Les Frères de Loin Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides