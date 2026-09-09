Soirée repas Plat de résistance au 3C Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence
mardi 29 septembre 2026 · Le 3C Café Culturel Citoyen · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Soirée repas Plat de résistance au 3C
Du 29/09 au 29/12/2026, le dernier mardi du mois de 20h à 23h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-12-29 23:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Pour créer une ambiance de partage, de rencontre et de discussion, les bénévoles du 3C mettent la main à la pâte et préparent le plat principal. Pour construire la résistance solidaire, on commence par se retrouver.
Le repas sera composé pour l’essentiel d’ingrédients bio végétariens (voire vegan !) et produits localement.
Le repas est à prix libre ou dessert. Cela signifie que vous pouvez participer à l’événement en donnant une petite contribution en euros OU en amenant un dessert.
L’événement se déroule chaque dernier mardi du mois. .
Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com
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English :
To create an atmosphere of sharing, meeting and discussion, 3C volunteers get their hands dirty and prepare the main course. To build solidarity and resistance, we start by getting together.
L’événement Soirée repas Plat de résistance au 3C Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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