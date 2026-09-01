Soirée Rougail-Saucisses Escurolles
samedi 17 octobre 2026 · Escurolles
Informations pratiques
Escurolles
Soirée Rougail-Saucisses
Salle des Fêtes d’Escurolles Escurolles Allier
Tarif : 12 – 12 – EUR
Enfant 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Soirée rougail-saucisses organisée par le Club 2 Roues Motorisées Les Tortins d’Escurolles à partir de 19h au menu rougail-saucisses, fromage, dessert et café.
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Salle des Fêtes d’Escurolles Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 64 32 71
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English :
Rougail and sausage dinner hosted by the Les Tortins Motorized Two-Wheel Club of Escurolles, starting at 7:00 p.m.: on the menu: rougail and sausages, cheese, dessert, and coffee.
L’événement Soirée Rougail-Saucisses Escurolles a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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