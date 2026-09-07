Visites commentées du Château des Granges, Château des Granges 2 Route d’espinasse Vozelle 03110 Escurolles, Escurolles

Informations pratiques

Visites commentées du Château des Granges 19 et 20 septembre Château des Granges 2 Route d’espinasse Vozelle 03110 Escurolles Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des intérieurs et extérieurs. le Château des Granges appartient aujourd’hui à la famille Roustan qui restaure les bâtiments.

Expo photo de la restauration des lieux depuis 1980

Château des Granges 2 Route d’espinasse Vozelle 03110 Escurolles 03110 Escurolles Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0613302050 Château des Granges, construit en 1450. Château avec droit de justice et collecte des impôts. Fortin, douves, salle de gardes.

Durand Fradet, écuyer, conseiller et Maître d’Hostel de Louis XI, seigneur des Granges, a été à l’initiative de la construction du Château des Granges qui a été ransformé en exploitation agricole à la Révolution.

Aspects défensifs marqués avec des douves et meurtrières, grande salle avec deux cheminées monumentales (ISMH). Accès par la route, parkings.

Visite guidée des intérieurs et extérieurs. le Château des Granges appartient aujourd’hui à la famille Roustan qui restaure les bâtiments.

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