Soirée Saint-Patrick au Musée !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Soirée Saint-Patrick au Musée ! Mardi 17 mars, 18h00 Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T18:00:00+01:00 – 2026-03-17T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T18:00:00+01:00 – 2026-03-17T21:00:00+01:00

18h – Contes avec Quentin Fourreau :

Laissez-vous emporter par des contes mêlant magie, mystère et explorez comment la

bière a façonné la culture irlandaise au fil des siècles. Une soirée chaleureuse, où l’art de la

narration se mêle à l’esprit festif de la Saint-Patrick.

• 19h15 – Visite dégustation :

Les participants sont invités à découvrir l’exposition temporaire puis à une dégustation en

partenariat avec la Brasserie artisanale du Der.

• Quizz : Connaissez-vous l’histoire de la célèbre

Guinness ? À l’occasion de la Saint-Patrick, mettez

vos connaissances à l’épreuve et découvrez des

anecdotes surprenantes sur cette boisson iconique

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

À l’occasion de la Saint-Patrick et dans le cadre de l’exposition temporaire rendez-vous au musée pour une série d’évènements qui mettent l’Irlande et la bière à l’honneur ! bière brasserie