Soirée Saint-Patrick au Musée Saint-Dizier
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Tout public
À l’occasion de la Saint-Patrick et dans le cadre de l’exposition temporaire rendez-vous au musée pour une série d’évènements qui mettent l’Irlande et la bière à l’honneur ! .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
