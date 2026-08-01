Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

SOIRÉE SAINT-PATRICK

À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez festoyer autour d’une bonne bière et danser sur les sons de DJ Joss à la Table du Salagou !

Venez festoyer autour d’une bonne bière et danser sur les sons de DJ Joss à la Table du Salagou ! .

À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 02 11 latabledusalagou@gmail.com

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English :

Come celebrate with a cold beer and dance to the beats of DJ Joss at La Table du Salagou!

L’événement SOIRÉE SAINT-PATRICK Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS