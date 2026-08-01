SOIRÉE SAINT-PATRICK Clermont-l’Hérault
samedi 22 août 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
SOIRÉE SAINT-PATRICK
À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez festoyer autour d’une bonne bière et danser sur les sons de DJ Joss à la Table du Salagou !
Venez festoyer autour d’une bonne bière et danser sur les sons de DJ Joss à la Table du Salagou ! .
À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 02 11 latabledusalagou@gmail.com
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English :
Come celebrate with a cold beer and dance to the beats of DJ Joss at La Table du Salagou!
L’événement SOIRÉE SAINT-PATRICK Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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