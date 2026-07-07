Soirée SBK’R Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Soirée SBK’R

Vendredi 10 juillet 2026 de 20h à 0h30. Maison Leydier 5780 Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 00:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez vous déhancher au Moulin Leydier !

Soiré musicale et dansante au Moulin Leydier, avec des cours de bachata, un DJ aux platines et de quoi déguster des produits locaux. .

Maison Leydier 5780 Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come dance the night away at Moulin Leydier!

L’événement Soirée SBK’R Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)