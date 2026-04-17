Soirée Serial killers Cinéma Grand Écran Le Lido Limoges

Limoges

Soirée Serial killers

Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Lido organise une soirée spéciale autour de la figure du serial killer. Deux films seront projetés en VOSTFR Seven de David Fincher en première partie dès 19H30 et Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme, vers 22H, pour la fin de la soirée.

Les films peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes sensibles (à partir de 12 ans pour le premier film et 16 ans pour le second).

Un café sera offert entre les séances.

Réservation conseillée auprès des organisateurs. .

Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée Serial killers

L’événement Soirée Serial killers Limoges a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Limoges Métropole