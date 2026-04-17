Soirée Serial killers Cinéma Grand Écran Le Lido Limoges
Soirée Serial killers Cinéma Grand Écran Le Lido Limoges vendredi 29 mai 2026.
Limoges
Soirée Serial killers
Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Le Lido organise une soirée spéciale autour de la figure du serial killer. Deux films seront projetés en VOSTFR Seven de David Fincher en première partie dès 19H30 et Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme, vers 22H, pour la fin de la soirée.
Les films peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes sensibles (à partir de 12 ans pour le premier film et 16 ans pour le second).
Un café sera offert entre les séances.
Réservation conseillée auprès des organisateurs. .
Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Serial killers
L’événement Soirée Serial killers Limoges a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Limoges Métropole
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