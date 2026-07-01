Soirée sortie de gîte des Grands rhinolophes, Notre Dame du Mont, Breil-sur-Roya

Informations pratiques

Soirée sortie de gîte des Grands rhinolophes Vendredi 28 août, 19h30 Notre Dame du Mont Alpes-Maritimes

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Le Parc national du Mercantour vous invite à participer à une soirée d’observation sortie de gîtes des Grands Rhinolophes sur la commune de Breil-sur-Roya en compagnie d’un Garde-moniteur.

A la tombée de la nuit, un autre monde s’éveille, l’occasion de rencontrer cette faune emblématique qui s’active lorsque le soleil s’éteint. Un moment de partage et d’échanges.

N’oubliez pas d’apporter avec vous un pique-nique et votre équipement de randonnée pour profiter pleinement de cette sortie !

Notre Dame du Mont Breil sur Roya Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0483939834 »}]

Le Parc national du Mercantour vous invite à participer à une soirée d’observation sortie de gîtes des Grands Rhinolophes sur la commune de Breil-sur-Roya en compagnie d’un Garde-moniteur.

Laurent Zimmermann