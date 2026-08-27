Soirée spéciale ados pour Halloween Place de Provence Montélimar
samedi 31 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Soirée spéciale ados pour Halloween
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Tu aimes les histoires qui font peur ? A l’occasion d’Halloween, le MAC te propose d’assister à la soirée la plus terrifiante de ta vie. N’hésite pas à venir déguisé !
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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45
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English :
Do you like scary stories? For Halloween, the MAC invites you to experience the most terrifying night of your life. Feel free to come in costume!
L’événement Soirée spéciale ados pour Halloween Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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