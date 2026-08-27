Soirée spéciale ados pour Halloween Place de Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Soirée spéciale ados pour Halloween

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Tu aimes les histoires qui font peur ? A l’occasion d’Halloween, le MAC te propose d’assister à la soirée la plus terrifiante de ta vie. N’hésite pas à venir déguisé !

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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45

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English :

Do you like scary stories? For Halloween, the MAC invites you to experience the most terrifying night of your life. Feel free to come in costume!

L’événement Soirée spéciale ados pour Halloween Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération