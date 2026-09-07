Soirée spéciale Cabaret, L’Artchipel, Basse-Terre
samedi 31 octobre 2026 · L'Artchipel · Basse-Terre
Informations pratiques
Soirée spéciale Cabaret Vendredi 30 octobre, 20h00 L’Artchipel Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T01:00:00+01:00 – 2026-10-31T02:30:00+01:00
Fin : 2026-10-31T01:00:00+01:00 – 2026-10-31T02:30:00+01:00
À travers les univers de Nadia Chonville, Rajah the Mpress, Abéni, Florence Naprix, Stella Seba, Soa Magen et Sarah Nomel, le public découvre une mosaïque de récits, de personnages et de formes artistiques qui font résonner les imaginaires de la Caraïbe contemporaine.
Sur scène, les corps dansent, les voix s’élèvent, les textes se disent, se chantent et se vivent dans une esthétique qui puise autant dans les traditions caribéennes que dans les expressions artistiques les plus actuelles.
Tour à tour festif, poétique, sensible et spectaculaire, les artistes de cabaret de Martinique et de Guadeloupe explorent les questions de mémoire, de transmission, de liberté, d’identité et de représentation à travers une forme accessible et profondément vivante.
Le spectacle alterne moments d’émotions, d’humour, de puissance visuelle et de célébration collective, offrant au public une expérience immersive où les codes du cabaret servent les performances et expressions contemporaines de nos territoires.
L’Artchipel Boulevard Félix Éboué, 97100 Basse-Terre, France Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 0590999722 https://www.lartchipel.com https://lartchipel.com/kabare-z/
7 artistes de cabaret réalisent une mosaïque de récits, de personnages et de formes artistiques qui font résonner les imaginaires de la Caraïbe contemporaine.
©Adelinerapon
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