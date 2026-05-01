Soirée spéciale Star Wars: The Mandalorian and Grogu 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Soirée spéciale Star Wars: The Mandalorian and Grogu

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

On vous invite à une immersion totale dans l’univers de la saga galactique à l’occasion de la projection de The Mandalorian and Grogu . Une après-midi et une soirée thématiques sont organisées pour les passionnés et les familles.

Animations en journée

– De 15h00 à 20h00 Stand d’initiation au jeu de cartes Star Wars Unlimited dans le hall du cinéma, animé par l’association Cartes en Seine de Vernon.

Programme de la soirée À partir de 20h30 Début de la soirée spéciale avec diverses animations en salle et dans le hall

– Quiz avec de nombreux lots à gagner.

– Présence de Cosplayeurs pour une immersion réussie.

– Stands de goodies et cadeaux en partenariat avec Cash Express Vernon et Sawyer Création.

Synopsis

La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu… .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Soirée spéciale Star Wars: The Mandalorian and Grogu

L’événement Soirée spéciale Star Wars: The Mandalorian and Grogu Vernon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération