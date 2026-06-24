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Soirée spectacle (Borne 334) Lapalisse

Soirée spectacle (Borne 334) Lapalisse vendredi 9 octobre 2026.

Adresse
9 avenue du 8 Mai 1945
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
10 10 10

Lapalisse

Soirée spectacle (Borne 334)

9 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 21:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10

21h Spectacle Le Vice caché Cie Singe ton swing
  .

9 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

9:00 p.m. Show: %AB Le Vice cach%E9 %BB Cie Singe ton swing

L’événement Soirée spectacle (Borne 334) Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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