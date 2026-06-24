Lapalisse

Soirée spectacle (Borne 334)

9 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 21:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10

21h Spectacle Le Vice caché Cie Singe ton swing

.

9 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9:00 p.m. Show: %AB Le Vice cach%E9 %BB Cie Singe ton swing

L’événement Soirée spectacle (Borne 334) Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse