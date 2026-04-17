Soirée spectacle La Fragneau Moux-en-Morvan
Soirée spectacle La Fragneau Moux-en-Morvan samedi 2 mai 2026.
Moux-en-Morvan
Soirée spectacle
La Fragneau Ecole de cirque La bulle verte Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Soirée Spectacle A partir de 18h à l’école de cirque la Bulle Verte à Moux en Morvan. Théâtre, conte, musique, cabaret cirque, show feu. Entrée libre. Buvette et restauration. Bénéfice reversé aux écoles de Moux et Alligny. .
La Fragneau Ecole de cirque La bulle verte Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 36 46 03
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L’événement Soirée spectacle Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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