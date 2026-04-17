Soirée spectacle La Fragneau Moux-en-Morvan

Moux-en-Morvan

Soirée spectacle

La Fragneau Ecole de cirque La bulle verte Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Soirée Spectacle A partir de 18h à l’école de cirque la Bulle Verte à Moux en Morvan. Théâtre, conte, musique, cabaret cirque, show feu. Entrée libre. Buvette et restauration. Bénéfice reversé aux écoles de Moux et Alligny. .

La Fragneau Ecole de cirque La bulle verte Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 36 46 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée spectacle Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs