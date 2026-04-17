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Soirée spectacle La Fragneau Moux-en-Morvan

Soirée spectacle La Fragneau Moux-en-Morvan

Soirée spectacle La Fragneau Moux-en-Morvan samedi 2 mai 2026.

Lieu : La Fragneau

Adresse : Ecole de cirque La bulle verte

Ville : 58230 Moux-en-Morvan

Département : Nièvre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Moux-en-Morvan

Soirée spectacle

La Fragneau Ecole de cirque La bulle verte Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Soirée Spectacle A partir de 18h à l’école de cirque la Bulle Verte à Moux en Morvan. Théâtre, conte, musique, cabaret cirque, show feu. Entrée libre. Buvette et restauration. Bénéfice reversé aux écoles de Moux et Alligny.   .

La Fragneau Ecole de cirque La bulle verte Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 36 46 03 

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English :

L’événement Soirée spectacle Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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