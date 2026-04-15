Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Soirée spectacle Octobre Rose

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Cette année encore, Nausicaá et Boulogne-sur-Mer s’engagent pour la lutte contre le cancer du sein.

Le 8 octobre, participez à une soirée solidaire placée sous le signe de la généROSité .

Les fonds récoltés seront reversés au Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

Soirée payante, sur réservation. .

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 99 99

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English :

L’événement Soirée spectacle Octobre Rose Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale