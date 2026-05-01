Soirée Stoner Eden Cinéma Eden Cinéma Fontvieille
Soirée Stoner Eden Cinéma Eden Cinéma Fontvieille jeudi 7 mai 2026.
Fontvieille
Soirée Stoner Eden Cinéma
Jeudi 7 mai 2026 à partir de 19h30. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Soirée Stoner Stones Scorsese Shine a light
Vivez une nuit 100% Stones à l’Eden Cinéma de Fontvieille Concert live, cinéma et DJ set pour une soirée Rock totale!
19h30 EkLa & guests en live ‘Tribute Stone’
20h15 ‘Shine a light’ Film de Martin Scorsese en salle sur grand écran
22h15 DJ set avec Louna dans le salle du bar
Réservation obligatoire .
Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 18 00 09 andre.hampart@gmail.com
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English :
Stoner Night Stones, Scorsese, Shine a Light
L’événement Soirée Stoner Eden Cinéma Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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