Soirée Stoner Eden Cinéma Eden Cinéma Fontvieille

Fontvieille

Soirée Stoner Eden Cinéma

Jeudi 7 mai 2026 à partir de 19h30. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Soirée Stoner Stones Scorsese Shine a light

Vivez une nuit 100% Stones à l’Eden Cinéma de Fontvieille Concert live, cinéma et DJ set pour une soirée Rock totale!



19h30 EkLa & guests en live ‘Tribute Stone’

20h15 ‘Shine a light’ Film de Martin Scorsese en salle sur grand écran

22h15 DJ set avec Louna dans le salle du bar



Réservation obligatoire .

Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 18 00 09 andre.hampart@gmail.com

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English :

Stoner Night Stones, Scorsese, Shine a Light

L’événement Soirée Stoner Eden Cinéma Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles