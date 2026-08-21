Soirée table ronde de l’orientation !, Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Soirée table ronde de l’orientation ! Mardi 3 novembre, 18h30 Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Haute-Vienne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T20:00:00+01:00

Perdu.es face au challenge de l’orientation ?

Parcours post 3ème, choix des spécialités de Bac, Parcoursup, premières immersions professionnelles, réorientation ou encore césure… Le mardi 3 novembre 2026, les professionnels de l’orientation attendent parents et élèves de collèges et lycées pour répondre à vos questions, vous aiguiller et vous aider à construire l’avenir !

L’accueil du public se fera dès 17h45 dans le hall de la BFM de Limoges pour des conseils sur les thématiques complémentaires à l’orientation : BAFA, stage, accès à la santé, numérique, engagement, etc.

Renseignements et inscription obligatoire au 06 15 64 47 19.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la table ronde qui débutera à 18h30 dans l’Auditorium Clancier.

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 64 47 19 »}]

Collégiens, lycéens et parents, venez échanger avec les pros pour donner à l’avenir une bonne direction !

@ Canva