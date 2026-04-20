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Soirée tapas concert CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

Soirée tapas concert CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse samedi 2 mai 2026.

Lieu : CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Adresse : 4 Rue Pommadère

Ville : 65700 Castelnau-Rivière-Basse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Castelnau-Rivière-Basse

Soirée tapas concert

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Le Castel Bar vous propose une soirée tapas animée par le Bal des Vivants.
Ce groupe, c’est de la bonne humeur, c’est danser toute la nuit, c’est rencontrer des gens, se raconter des histoires, se faire des amis…
Bref un beau moment d’échanges et de partage comme on les aime !
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CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 90 01 

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English :

The Castel Bar invites you to a tapas evening hosted by the Bal des Vivants.
This group is all about good humor, dancing the night away, meeting people, telling stories, making friends…
In short, it’s a great time of sharing, just the way we like it!

L’événement Soirée tapas concert Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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