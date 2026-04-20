Soirée tapas concert CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse

Soirée tapas concert

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Castel Bar vous propose une soirée tapas animée par le Bal des Vivants.

Ce groupe, c’est de la bonne humeur, c’est danser toute la nuit, c’est rencontrer des gens, se raconter des histoires, se faire des amis…

Bref un beau moment d’échanges et de partage comme on les aime !

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CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 90 01

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English :

The Castel Bar invites you to a tapas evening hosted by the Bal des Vivants.

This group is all about good humor, dancing the night away, meeting people, telling stories, making friends…

In short, it’s a great time of sharing, just the way we like it!

L’événement Soirée tapas concert Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65