Soirée théâtre, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
Soirée théâtre, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan mardi 16 juin 2026.
Soirée théâtre Mardi 16 juin, 20h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T23:00:00+02:00
Vole Eddie, vole!, de Léonard Prain, par la classe des collégiens 4e -3e :
Dans sa petite ville anglaise, Michael-Eddie Edwards, 13 ans, est promis au métier de plâtrier. Mais quelques minutes de télévision vont faire basculer le destin du garçon : animé par un rêve fou, Eddie se jure qu’un jour, il représentera son pays aux Jeux Olympiques d’hiver – et tant pis s’il n’a jamais skié de sa vie !
Entrée libre
Mardi 16 juin
20h30 – Auditorium, Pôle Culturel Chabran
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/
Soirée théâtre
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