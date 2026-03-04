Soirée théâtre d’impro avec La Lubrik au Poney Fringant, Poney Fringant, Bordeaux

Soirée théâtre d’impro avec La Lubrik au Poney Fringant Vendredi 15 mai, 19h15 Poney Fringant Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T19:15:00+02:00 – 2026-05-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T19:15:00+02:00 – 2026-05-15T22:00:00+02:00

La Lubrik, troupe étudiante d’impro, débarque pour une soirée 100 % spontanée.

Rien n’est écrit, tout peut arriver… et ça part souvent très loin.

Licence petite resto sur place au bar asso

Ouverture du bar dès 18h30

On rit, on joue, on respecte

Le Poney Fringant – 97, rue Malbec, 33800 Bordeaux

Tram C arrêt Gare Saint-Jean puis 5 minutes à pied

Stationnement vélo devant le bâtiment

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

