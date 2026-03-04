Soirée théâtre d’impro avec La Lubrik au Poney Fringant, Poney Fringant, Bordeaux
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T19:15:00+02:00 – 2026-05-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-15T19:15:00+02:00 – 2026-05-15T22:00:00+02:00
La Lubrik, troupe étudiante d’impro, débarque pour une soirée 100 % spontanée.
Rien n’est écrit, tout peut arriver… et ça part souvent très loin.
Licence petite resto sur place au bar asso
Ouverture du bar dès 18h30
On rit, on joue, on respecte
Le Poney Fringant – 97, rue Malbec, 33800 Bordeaux
Tram C arrêt Gare Saint-Jean puis 5 minutes à pied
Stationnement vélo devant le bâtiment
Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
