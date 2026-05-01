SOIRÉE THÉÂTRE ET CONCERT FUNK ROCK L’USINEUSE Mazères-sur-Salat

Mazères-sur-Salat

SOIRÉE THÉÂTRE ET CONCERT FUNK ROCK

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Mazères-sur-Salat une nuit entre théâtre et énergie funk rock !

Soirée théâtre et concert funk rock à Mazères-sur-Salat.

Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Buvette et petite restauration sur place.

19H Pièce de théâtre Carrément méchantes Jamais contentes Théâtre déjanté par Laetitia Bos et Maryline Vaurs. Lecture théâtralisée engagée participative, secoué et amoureuse. à partir de 14 ans. Laeti & Mary brossent un portrait au vitriol, sans concession mais le sourire aux lèvres de la place des femmes dans l’histoire, aux fourneaux, en politique et à Marie-Claire. Entre coups de gueule et grands éclats de rire, elles se jouent de la misogynie et des clichés. C’est romantique, c’est drôle, c’est politique voire culinaire. C’est risqué mais vous ne le regretterez pas !

21H Slych Funck Rock yeah… .

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Mazères-sur-Salat: a night of theater and funk-rock energy!

L’événement SOIRÉE THÉÂTRE ET CONCERT FUNK ROCK Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE