Soirée Théâtre Saint-Ybard
Soirée Théâtre Saint-Ybard samedi 30 mai 2026.
Saint-Ybard
Soirée Théâtre
Foyer Rural Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Saint-Ybartoise TH’YBARD , propose deux pièces
1 Carton magique pièce jouée par les enfants
2 L’île pièce jouée par les adultes.
Entracte avec gâteau et boissons
Pas d’inscription. Participation au chapeau. .
Foyer Rural Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 36
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English : Soirée Théâtre
L’événement Soirée Théâtre Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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