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Soirée Théâtre Saint-Ybard

Soirée Théâtre Saint-Ybard

Soirée Théâtre Saint-Ybard samedi 30 mai 2026.

Adresse : Foyer Rural

Ville : 19140 Saint-Ybard

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Ybard

Soirée Théâtre

Foyer Rural Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’association Saint-Ybartoise TH’YBARD , propose deux pièces
1 Carton magique pièce jouée par les enfants
2 L’île pièce jouée par les adultes.
Entracte avec gâteau et boissons
Pas d’inscription. Participation au chapeau.   .

Foyer Rural Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 36 

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English : Soirée Théâtre

L’événement Soirée Théâtre Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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