Saint-Ybard

Soirée Théâtre

Foyer Rural Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Saint-Ybartoise TH’YBARD , propose deux pièces

1 Carton magique pièce jouée par les enfants

2 L’île pièce jouée par les adultes.

Entracte avec gâteau et boissons

Pas d’inscription. Participation au chapeau. .

Foyer Rural Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 36

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English : Soirée Théâtre

L’événement Soirée Théâtre Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze