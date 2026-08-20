Soirée Tremplin – Concert NELENKA, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Soirée Tremplin – Concert NELENKA Samedi 10 octobre, 20h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Soirée Tremplin – Concert NELENKA

Avec Marion Gillares (chant), Romain Villard (batterie), Franck Viallet (basse), Clifford Lafleur (guitare), Cécile Ailhaud (clavier)

Plongez dans l’univers singulier de Nelenka, un groupe de cinq musiciens réunis autour d’une musique à la croisée de la pop, du rock et de l’électro.

Porté par la voix captivante de Marion Gillares, Nelenka propose des compositions originales mêlant rythmes dansants, mélodies envoûtantes et atmosphères mélancoliques.

Entre textures organiques et sonorités synthétiques, le groupe explore avec sensibilité des thèmes universels comme les liens humains, l’amour, les tourments intérieurs et la résilience.

Un concert intense et vibrant, à découvrir en live pour une soirée musicale pleine d’émotions.

Gratuit sur réservation

Pour les réservations PMR (personnes à mobilité réduite), merci de bien vouloir contacter la billetterie au 04.83.08.30.34

La billetterie sera ouverte 1h avant le début de la prestation.

20h30 – Auditorium, pôle culturel Chabran

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/soiree-tremplin-concert-1.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]

Un concert intense et vibrant, à découvrir en live pour une soirée musicale pleine d’émotions.