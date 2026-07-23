Soirée Trivial Pursuit Le Moulin à Café Paris
jeudi 23 juillet 2026 · Le Moulin à Café · Paris
Informations pratiques
Venez tester vos connaissances dans une version géante du célèbre jeu : culture, musique, histoire, cinéma, sport… il y en aura pour tous les goûts !
Tentez de devenir les champions de la soirée !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T20:00:00+02:00_2026-07-23T21:30:00+02:00
Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris
+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR
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