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Soirée Trivial Pursuit Le Moulin à Café Paris

jeudi 23 juillet 2026 · Le Moulin à Café · Paris

Soirée Trivial Pursuit Le Moulin à Café Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Le Moulin à Café
Adresse
9 place de la Garenne
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Venez tester vos connaissances dans une version géante du célèbre jeu : culture, musique, histoire, cinéma, sport… il y en aura pour tous les goûts !

Tentez de devenir les champions de la soirée !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T20:00:00+02:00_2026-07-23T21:30:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne  75014 Paris
+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR


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