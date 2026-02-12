Soirée truffade avec DJ Salle des Fontaines Castillonnès
Soirée truffade avec DJ Salle des Fontaines Castillonnès samedi 14 mars 2026.
Soirée truffade avec DJ
Salle des Fontaines D121 Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Au menu soupe à l’oignon, truffade et tarte aux pommes avec sa boule de glace.
Soirée animée par le DJ Jon May.
Retransmission du match du tournoi des 6 nations.
Réservation indispensable. Pensez à apporter vos assiettes et couverts !
Salle des Fontaines D121 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 94 76
English : Soirée truffade avec DJ
On the menu: onion soup, truffade and apple pie with a scoop of ice cream.
Evening entertainment by DJ Jon May.
Broadcast of the 6 Nations Tournament match.
Reservations essential. Please bring your own plates and cutlery!
