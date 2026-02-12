Soirée truffade avec DJ Salle des Fontaines Castillonnès

Soirée truffade avec DJ

Salle des Fontaines D121 Castillonnès

Début : 2026-03-14

2026-03-14

Au menu soupe à l’oignon, truffade et tarte aux pommes avec sa boule de glace.

Soirée animée par le DJ Jon May.

Retransmission du match du tournoi des 6 nations.

Réservation indispensable. Pensez à apporter vos assiettes et couverts !

Salle des Fontaines D121 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Soirée truffade avec DJ

On the menu: onion soup, truffade and apple pie with a scoop of ice cream.

Evening entertainment by DJ Jon May.

Broadcast of the 6 Nations Tournament match.

Reservations essential. Please bring your own plates and cutlery!

