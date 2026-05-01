Prayssac

Soirée vins d’été chez Rêve de Vin

30 rue de la Plaine Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre de sa foire aux vins d'été, Rêve de Vin vous invite pour une soirée dégustation, avec foodtruck et musique sur place !

Dans le cadre de sa foire aux vins d'été, Rêve de Vin vous invite pour une soirée dégustation, avec foodtruck et musique sur place !

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30 rue de la Plaine Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 82 92 95 50 contact@revedevin.com

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English :

As part of its summer wine fair, Rêve de Vin invites you to an evening tasting, with foodtruck and music on site!

L’événement Soirée vins d’été chez Rêve de Vin Prayssac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot