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Soirée vins d’été chez Rêve de Vin Prayssac

Soirée vins d’été chez Rêve de Vin Prayssac

Soirée vins d’été chez Rêve de Vin Prayssac mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 30 rue de la Plaine

Ville : 46220 Prayssac

Département : Lot

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Prayssac

Soirée vins d’été chez Rêve de Vin

30 rue de la Plaine Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Dans le cadre de sa foire aux vins d'été, Rêve de Vin vous invite pour une soirée dégustation, avec foodtruck et musique sur place !

Dans le cadre de sa foire aux vins d'été, Rêve de Vin vous invite pour une soirée dégustation, avec foodtruck et musique sur place !

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30 rue de la Plaine Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 82 92 95 50  contact@revedevin.com

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English :

As part of its summer wine fair, Rêve de Vin invites you to an evening tasting, with foodtruck and music on site!

L’événement Soirée vins d’été chez Rêve de Vin Prayssac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot

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