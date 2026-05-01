Soirée vins d’été chez Rêve de Vin Prayssac
Soirée vins d’été chez Rêve de Vin Prayssac mercredi 13 mai 2026.
Prayssac
Soirée vins d’été chez Rêve de Vin
30 rue de la Plaine Prayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre de sa foire aux vins d'été, Rêve de Vin vous invite pour une soirée dégustation, avec foodtruck et musique sur place !
Dans le cadre de sa foire aux vins d'été, Rêve de Vin vous invite pour une soirée dégustation, avec foodtruck et musique sur place !
.
30 rue de la Plaine Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 82 92 95 50 contact@revedevin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of its summer wine fair, Rêve de Vin invites you to an evening tasting, with foodtruck and music on site!
L’événement Soirée vins d’été chez Rêve de Vin Prayssac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Prayssac (Lot)
- Concours de pêche Prayssac 12 mai 2026
- Fête du pain et vide-greniers à Prayssac Prayssac 16 mai 2026
- Concours de pétanque Prayssac 16 mai 2026
- Conférence Alfred Roques Espace Maurice Faure Prayssac 16 mai 2026
- Thé Dansant Prayssac 19 mai 2026