Soirée Vins et Fromages : “Les accords inattendus !” Domaine de Rocheville Parnay

Informations pratiques

Le jeudi 24 septembre, de 19h à 21h, éveillez vos papilles gustatives au Domaine de Rocheville !

Philippe Porché, vigneron de Rocheville, à Parnay, et Lucie Dureau, fromagère à Coin Fromage, à Bagneux, co-animeront une soirée ludique et conviviale autour des accords vins et fromages : “Les Accords Inattendus !”.

En ce début d’automne, le Domaine de Rocheville, au coeur de l’AOP Saumur Champigny, a le plaisir de vous accueillir pour une soirée dégustation prometteuse : venez déguster 5 vins Bio du domaine (pétillants, rouges et blancs) en association avec des fromages artisanaux sélectionnés. Des accords les plus évidents aux plus surprenants, il y en aura pour tous les goûts !

Le vigneron et la fromagère co-animeront cette soirée qui sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les vins et les fromages, dans une ambiance de partage et de convivialité.

D’un côté, le fromage, avec ses saveurs, ses textures et ses secrets. De l’autre, le vin, avec ses cépages, ses arômes et sa personnalité. Lorsque ces deux univers se rencontrent, chacun révèle et sublime les qualités de l’autre.

L’ensemble de ces deux univers crée des mariages de saveurs insoupçonnés, qui se révéleront lors de cette expérience unique.

À travers 5 vins et 10 fromages, nous vous proposons un voyage gustatif qui ravira les plus gourmands et les plus curieux.

De plus, si les accords vous ont plu, vous aurez la possibilité de les reproduire chez vous, grâce à une box spécialement conçue pour l’événement.

Alors, si vous êtes un passionné, que vous aimez les vins, le fromage, cette soirée est faite pour vous ! Entre amis, en famille ou seul, vous êtes les bienvenus !

Places limitées, réservation obligatoire