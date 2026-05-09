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AGENDA · Niederbronn-les-Bains

Soirée zen à la piscine Niederbronn-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Niederbronn-les-Bains

Soirée zen à la piscine Niederbronn-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
19 rue du Nord
Ville
67110 Niederbronn-les-Bains
Département
Bas-Rhin
Tarif

Niederbronn-les-Bains

Soirée zen à la piscine

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

[WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ETRE] Venez profiter de la piscine dans une ambiance zen et tamisée à la tombée de la nuit. Sur inscription.
Oubliez le stress de la rentrée et vivez une soirée inoubliable à la Piscine les Aqualies de Niederbronn-les-Bains dans le cadre du Week-end Bien-être. Profitez des bains à remous dans une ambiance zen et tamisée musiques douces et animations aquatiques seront au rendez-vous ! Ne manquez pas cette occasion de vous ressourcer !   .

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 13 00  accueil.aqualies@niederbronn-les-bains.fr

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English :

[WEEKEND MONDIAL DU BIEN-ETRE] Come and enjoy the pool in a zen and subdued atmosphere as night falls. Registration required.

L’événement Soirée zen à la piscine Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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