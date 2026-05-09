Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Soirée zen à la piscine

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

[WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ETRE] Venez profiter de la piscine dans une ambiance zen et tamisée à la tombée de la nuit. Sur inscription.

Oubliez le stress de la rentrée et vivez une soirée inoubliable à la Piscine les Aqualies de Niederbronn-les-Bains dans le cadre du Week-end Bien-être. Profitez des bains à remous dans une ambiance zen et tamisée musiques douces et animations aquatiques seront au rendez-vous ! Ne manquez pas cette occasion de vous ressourcer ! .

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 13 00 accueil.aqualies@niederbronn-les-bains.fr

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English :

[WEEKEND MONDIAL DU BIEN-ETRE] Come and enjoy the pool in a zen and subdued atmosphere as night falls. Registration required.

L’événement Soirée zen à la piscine Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte