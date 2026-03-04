Soirée Zen : offrez-vous une pause bien-être !, Piscine Aquabelle, Bailleul

Soirée Zen : offrez-vous une pause bien-être ! Vendredi 13 mars, 18h45 Piscine Aquabelle Nord

inscription obligatoire – Paiement en avance. Adultes uniquement. Places limités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T18:45:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T18:45:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00

Au programme :

– massages de 25 minutes par des étudiants en kinésithérapie de l’IKPO (Institut de Kinésithérapie Podologie Orthopédie)

– ateliers de sophrologie avec @Ludovic Dumortier Sophrologue (LD Sophro)

– ateliers de refloxogies plantaires avec @Les coups de pouces de Fanny, @Bérangère Bourbotte Réflexologue Plantaire, @Stéphanie Debaecker Réflexologie Plantaire – lahochi ,@Ma bulle de bonheur reflexologie relaxation et Marjorie Bernard

– cours collectifs d’aqua-detente

– nage libre

– buffet dinatoire

Offrez-vous un moment de bien-être du corps et de l’esprit, dans une eau à 32°

Piscine Aquabelle 4 Av. Pierre de Coubertin, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.21.64.15.82 »}]

