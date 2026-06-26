Soirées dansantes en plein air Place de la Mairie Bozouls
Soirées dansantes en plein air Place de la Mairie Bozouls samedi 4 juillet 2026.
Bozouls
Soirées dansantes en plein air
Place de la Mairie Esplanade de la mairie Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-18 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21
Venez danser à Bozouls sur des rythmes de rock ou latinos.
L’association Les Après-midi Dansants de Sylvie organise cinq soirées dansantes en plein air sur l’esplanade de la Mairie de Bozouls.
Ces soirées gratuites seront l’occasion de danser en plein air ou de profiter de démonstrations autour de la danse latino, du rock et de la danse de société.
Une piste de danse sera aménagée et une restauration sera proposée sur place. .
Place de la Mairie Esplanade de la mairie Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 76 65 33 37
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English :
Come dance in %E0 Bozouls to rock and Latin rhythms.
L’événement Soirées dansantes en plein air Bozouls a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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