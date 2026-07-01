Soirées de l’étang à Marigné Marigné Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Les Hauts-d’Anjou

Soirées de l’étang à Marigné

Marigné Etang, salle auguste Marchand Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Soirées autour de l’étang organisées par le comité des fêtes de Marigné tous les vendredis du 03 au 24 juillet 2026.

Organisées par le Comité des Fêtes de Marigné, retrouvez les soirées de l’étang tous les vendredis soirs du 03 au 24 juillet. Vous pourrez profiter des animations ainsi qu’un repas et une buvette qui vous est proposés. .

Marigné Etang, salle auguste Marchand Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 66 62 70 63 cdfmarigne49330@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evenings by the pond organized by the Marignè Festival Committee every Friday from July 3 to 24, 2026.

L’événement Soirées de l’étang à Marigné Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Anjou bleu