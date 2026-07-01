Soirées de l’étang à Marigné Marigné Les Hauts-d’Anjou
vendredi 10 juillet 2026 · Marigné · Les Hauts-d'Anjou
Informations pratiques
Les Hauts-d’Anjou
Soirées de l’étang à Marigné
Marigné Etang, salle auguste Marchand Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24
Soirées autour de l’étang organisées par le comité des fêtes de Marigné tous les vendredis du 03 au 24 juillet 2026.
Organisées par le Comité des Fêtes de Marigné, retrouvez les soirées de l’étang tous les vendredis soirs du 03 au 24 juillet. Vous pourrez profiter des animations ainsi qu’un repas et une buvette qui vous est proposés. .
Marigné Etang, salle auguste Marchand Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 66 62 70 63 cdfmarigne49330@gmail.com
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English :
Evenings by the pond organized by the Marignè Festival Committee every Friday from July 3 to 24, 2026.
L’événement Soirées de l’étang à Marigné Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Anjou bleu
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