Soirées d’exception : Perpignan d’hier, Casa Xanxo, Perpignan

Informations pratiques

Soirées d’exception : Perpignan d’hier 19 et 20 septembre Casa Xanxo Pyrénées-Orientales

Projection gratuite, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un voyage magique

En fin de journée, laissez-vous porter par l’atmosphère intimiste du patio de la Casa Xanxo.

Plongez dans un voyage à travers l’histoire, où les images d’autrefois reprennent vie sous vos yeux. Découvrez Perpignan sous un angle inédit grâce à un montage exclusif de films amateurs des années 1920, conservés dans les archives de l’Institut Jean Vigo.

Casa Xanxo 8 rue de la Main de Fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie

Un voyage magique

©Institut Jean Vigo