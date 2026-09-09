Soirées d’exception : Perpignan d’hier, Casa Xanxo, Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · Casa Xanxo · Perpignan
Informations pratiques
Soirées d’exception : Perpignan d’hier 19 et 20 septembre Casa Xanxo Pyrénées-Orientales
Projection gratuite, sans réservation (dans la limite des places disponibles)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Un voyage magique
En fin de journée, laissez-vous porter par l’atmosphère intimiste du patio de la Casa Xanxo.
Plongez dans un voyage à travers l’histoire, où les images d’autrefois reprennent vie sous vos yeux. Découvrez Perpignan sous un angle inédit grâce à un montage exclusif de films amateurs des années 1920, conservés dans les archives de l’Institut Jean Vigo.
Casa Xanxo 8 rue de la Main de Fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie
Un voyage magique
©Institut Jean Vigo
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