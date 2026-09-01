Soirées d’observation du ciel Nançay
vendredi 11 septembre 2026 · Nançay
Informations pratiques
Nançay
Soirées d’observation du ciel
Pôle des Etoiles Nançay Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-16 2026-11-13
Venez observer le ciel en compagnie de passionnés !
Rejoignez l’équipe du Pôle des Étoiles et les astronomes amateurs de la Société d’Astronomie Populaire du Centre pour vous délecter des splendeurs du ciel nocturne ! À Nançay, chaque soirée d’observation est différente !
Les observations se font à l’extérieur du Pôle des Étoiles merci de prévoir une tenue adaptée aux conditions météo.
Nombre de places disponibles limitées réservation obligatoire. 15 .
Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr
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English :
Come and observe the sky in the company of enthusiasts!
L’événement Soirées d’observation du ciel Nançay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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