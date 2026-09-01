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Soirées d’observation du ciel Nançay

vendredi 11 septembre 2026 · Nançay

Soirées d’observation du ciel Nançay

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Pôle des Etoiles
Ville
18330 Nançay
Département
Cher
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Nançay

Soirées d’observation du ciel

Pôle des Etoiles Nançay Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-09-11 2026-10-16 2026-11-13

Venez observer le ciel en compagnie de passionnés !
Rejoignez l’équipe du Pôle des Étoiles et les astronomes amateurs de la Société d’Astronomie Populaire du Centre pour vous délecter des splendeurs du ciel nocturne ! À Nançay, chaque soirée d’observation est différente !

Les observations se font à l’extérieur du Pôle des Étoiles merci de prévoir une tenue adaptée aux conditions météo.
Nombre de places disponibles limitées réservation obligatoire. 15  .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16  contact@poledesetoiles.fr

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English :

Come and observe the sky in the company of enthusiasts!

L’événement Soirées d’observation du ciel Nançay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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