Exposition de Jérémie Lenoir, OMEN – Galerie Capazza, Galerie Capazza, Nançay

Informations pratiques

Exposition de Jérémie Lenoir, OMEN – Galerie Capazza 3 octobre – 6 décembre Galerie Capazza Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-06T10:00:00+01:00 – 2026-12-06T19:00:00+01:00

L’exposition OMEN présente un ensemble d’œuvres réalisées depuis 2020 sur les mutations des territoires contemporains et plus particulièrement sur l’exploitation des ressources minérales. Sous cette thématique, Jérémie Lenoir réunit ses séries FOSSIL, dans laquelle il suit l’extraction et le stockage du charbon le long du Rhin, son projet TOPOLOGIES de tirages expérimentaux en volume, et son work-in-progress SALOUM sur l’implantation de salines sauvages du Sénégal. Reprenant son protocole de prises de vues (unité de lieux, d’heure et d’échelle), il prolonge surtout ici son dialogue avec la peinture et l’histoire des représentations à travers une photographie laissant libre cours à notre imagination. Stockages, plateformes, chantiers, friches, toitures ou industries prennent ici des traits abstraits et symboliques ouvrant à une contemplation sensible, poétique et plastique, et permettant à Lenoir de construire avec obsession sa sémiotique des territoires contemporains. L’exposition sera accompagnée de l’édition de la monographie FOSSIL chez Light Motiv et d’un texte critique d’Héloïse Conesa.otiv et d’un texte critique d’Héloïse Conesa.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Capazza 1 rue des Faubourgs, 18330 NANÇAY Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 80 22 http://www.galerie-capazza.com https://www.instagram.com/galeriecapazza/;https://www.facebook.com/galerie.capazza;https://www.youtube.com/@galeriecapazza/featured;https://www.linkedin.com/company/galerie-capazza/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Située en Sologne mystérieuse – patrimoine historique du XVIIème siècle rattaché au château de

Nançay – la Galerie Capazza a été créée en 1975 par Sophie et Gérard Capazza.

Ce lieu est pensé comme un havre de paix, où l’on peut découvrir au calme et en pleine nature les

oeuvres de 98 artistes contemporains de renom.

Céramique, estampe, orfèvrerie, peinture, photographie, sculpture, verre ; la galerie abrite en

permanence plusieurs centaines d’oeuvres sélectionnées avec soin.

Depuis quelques années, la galerie a été reprise par Laura et Denis Capazza-Durand ayant à

coeur, avec leur équipe, de partager avec vous leur passion. Parking

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

© Jérémie Lenoir