Expositions d’Automne Nançay
Expositions d’Automne Nançay samedi 3 octobre 2026.
Nançay
Expositions d’Automne
Galerie Capazza Nançay Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-12-06 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Un lieu unique en pleine nature, pensé comme un havre de paix, pour favoriser la rencontre avec les œuvres de 98 artistes contemporains de renom.
Céramique, estampe, orfèvrerie, peinture, dessin, photographie, sculpture, verre la galerie abrite en permanence plusieurs centaines d’oeuvres sélectionnées avec soin
Fondée en 1975 par Gérard et Sophie Capazza, la galerie a été reprise il y a onze ans par Laura et Denis Capazza-Durand ayant à cœur, avec leur équipe, de partager avec vous leur passion.
Découvre ce troisième cycle d’exposition
– Jérémie Lenoir, photographe
– Joan Serra, céramique
– Coco Téxèdre, peinture 5 .
Galerie Capazza Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 80 22 contact@galerie-capazza.com
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English :
Discover the third and last exhibition at Galerie Capazza
L’événement Expositions d’Automne Nançay a été mis à jour le 2026-04-09 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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