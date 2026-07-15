Informations pratiques

Nançay

Bal folk AlulA

Salle des Fêtes Nançay Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Place à la danse avec le bal folk AlulA !

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, laissez-vous entraîner par les musiques vivantes, l’énergie du bal et le plaisir de partager un moment festif.

Ouvert à tous, débutants comme initiés, ce bal invite à la rencontre et à la bonne humeur.

Les danses sont expliquées au fil de la soirée pour que chacun puisse entrer dans la ronde et profiter pleinement de la fête.

Le +: Une restauration légère sera proposée sur place afin de permettre au public de profiter pleinement de la

soirée.

Organisé par l’Association Promotion et Animations Rurales de Nançay 10 .

Salle des Fêtes Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 35

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English :

Come dance with the AlulA folk dance group!

In a warm and friendly atmosphere, let yourself be swept away by the lively music, the energy of the dance, and the joy of sharing a festive moment.

L’événement Bal folk AlulA Nançay a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE