Bal folk AlulA Nançay
samedi 19 septembre 2026 · Nançay
Informations pratiques
Nançay
Bal folk AlulA
Salle des Fêtes Nançay Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Place à la danse avec le bal folk AlulA !
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, laissez-vous entraîner par les musiques vivantes, l’énergie du bal et le plaisir de partager un moment festif.
Ouvert à tous, débutants comme initiés, ce bal invite à la rencontre et à la bonne humeur.
Les danses sont expliquées au fil de la soirée pour que chacun puisse entrer dans la ronde et profiter pleinement de la fête.
Le +: Une restauration légère sera proposée sur place afin de permettre au public de profiter pleinement de la
soirée.
Organisé par l’Association Promotion et Animations Rurales de Nançay 10 .
Salle des Fêtes Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 35
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English :
Come dance with the AlulA folk dance group!
In a warm and friendly atmosphere, let yourself be swept away by the lively music, the energy of the dance, and the joy of sharing a festive moment.
L’événement Bal folk AlulA Nançay a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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