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AGENDA · Nançay

Bal folk AlulA Nançay

samedi 19 septembre 2026 · Nançay

Bal folk AlulA Nançay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
18330 Nançay
Département
Cher
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Nançay

Bal folk AlulA

Salle des Fêtes Nançay Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Place à la danse avec le bal folk AlulA !
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, laissez-vous entraîner par les musiques vivantes, l’énergie du bal et le plaisir de partager un moment festif.
Ouvert à tous, débutants comme initiés, ce bal invite à la rencontre et à la bonne humeur.
Les danses sont expliquées au fil de la soirée pour que chacun puisse entrer dans la ronde et profiter pleinement de la fête.

Le +: Une restauration légère sera proposée sur place afin de permettre au public de profiter pleinement de la
soirée.

Organisé par l’Association Promotion et Animations Rurales de Nançay 10  .

Salle des Fêtes Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 35 

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English :

Come dance with the AlulA folk dance group!
In a warm and friendly atmosphere, let yourself be swept away by the lively music, the energy of the dance, and the joy of sharing a festive moment.

L’événement Bal folk AlulA Nançay a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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