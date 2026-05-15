Soirées du 13 et 14 juillet Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Soirées du 13 et 14 juillet

Rue Garran de Balzan Place denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Samedi 13 21h00 Cour Saragosse Concert de Yarol Poupaud Venez découvrir l’univers éclectique de Yarol Poupaud, un touche-à-tout plein d’énergie qui regarde aussi bien en direction de la soul et du funk que vers le rock et l’afro beat.

Dimanche 14 21h-22h30 Cour Saragosse spectacle avec les groupes invités du festival

21h-1h Place Denfert DJ set animé par Sandrine ! Retrouvez les jeunes artistes internationaux du Festival des Enfants du Monde pour un spectacle gratuit cours Saragosse et en parallèle, venez danser en attendant le feu d’artifice Place Denfert avec un DJ set animé par Sandrine ! .

Rue Garran de Balzan Place denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirées du 13 et 14 juillet

L’événement Soirées du 13 et 14 juillet Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre