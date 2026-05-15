Soirées du 13 et 14 juillet Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École
Soirées du 13 et 14 juillet Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École lundi 13 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Soirées du 13 et 14 juillet
Rue Garran de Balzan Place denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Samedi 13 21h00 Cour Saragosse Concert de Yarol Poupaud Venez découvrir l’univers éclectique de Yarol Poupaud, un touche-à-tout plein d’énergie qui regarde aussi bien en direction de la soul et du funk que vers le rock et l’afro beat.
Dimanche 14 21h-22h30 Cour Saragosse spectacle avec les groupes invités du festival
21h-1h Place Denfert DJ set animé par Sandrine ! Retrouvez les jeunes artistes internationaux du Festival des Enfants du Monde pour un spectacle gratuit cours Saragosse et en parallèle, venez danser en attendant le feu d’artifice Place Denfert avec un DJ set animé par Sandrine ! .
Rue Garran de Balzan Place denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirées du 13 et 14 juillet
L’événement Soirées du 13 et 14 juillet Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre
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