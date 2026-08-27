Soirées et après-midis jeux de société Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

En cas de coup de cœur, vous pourrez emprunter jusqu’à deux jeux de société avec votre carte de bibliothèque !

Comme pour les autres documents, les jeux de société peuvent être empruntés durant 4 semaines, sur présentation d’une carte de bibliothèque valide. Limite de 2 jeux par carte.

Vous aimez les jeux de société et souhaitez découvrir le fonds de la médiathèque ? Rendez-vous pour des soirées et après-midis autour des jeux de société !

Le samedi 05 décembre 2026

de 16h00 à 21h00

Le mercredi 04 novembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 03 octobre 2026

de 16h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre – RDC

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T19:00:00+02:00

fin : 2026-12-05T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T21:00:00+02:00;2026-11-04T16:00:00+02:00_2026-11-04T17:30:00+02:00;2026-12-05T16:00:00+02:00_2026-12-05T21:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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