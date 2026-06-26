Soirées globe-trotter Altkirch
mercredi 8 juillet 2026 · Altkirch
Informations pratiques
Altkirch
Soirées globe-trotter
Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26
Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app
Durant tout l’été, les animateurs du service jeunesse te proposent de voyager… sans quitter le Sundgau.
Grèce, Mexique, Vietnam, Italie, Namibie ou Maroc prépare-toi à faire le tour du monde ! Entre histoires, découvertes culturelles et spécialités culinaires, ces pays n’auront bientôt plus de secrets pour toi.
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Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20
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English :
Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app
L’événement Soirées globe-trotter Altkirch a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
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