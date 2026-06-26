Informations pratiques

Altkirch

Soirées globe-trotter

Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26

Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app

Durant tout l’été, les animateurs du service jeunesse te proposent de voyager… sans quitter le Sundgau.

Grèce, Mexique, Vietnam, Italie, Namibie ou Maroc prépare-toi à faire le tour du monde ! Entre histoires, découvertes culturelles et spécialités culinaires, ces pays n’auront bientôt plus de secrets pour toi.

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Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app

L’événement Soirées globe-trotter Altkirch a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau