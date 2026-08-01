AGENDA · Vernon
Soirées karaoké Bus Stop Diner Vernon
vendredi 14 août 2026 · Bus Stop Diner · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Soirées karaoké
Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tous les vendredis et samedis dès 21h KARAOKÉ
Venez chanter vos plus grands classiques, partager un verre entre amis et passer une soirée inoubliable ! .
Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 17 93 91
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English : Soirées karaoké
L’événement Soirées karaoké Vernon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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