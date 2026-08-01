Soirées karaoké Bus Stop Diner Vernon

Informations pratiques

Vernon

Soirées karaoké

Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis et samedis dès 21h KARAOKÉ

Venez chanter vos plus grands classiques, partager un verre entre amis et passer une soirée inoubliable ! .

Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 17 93 91

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English : Soirées karaoké

L’événement Soirées karaoké Vernon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération