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AGENDA · Vernon

Soirées karaoké Bus Stop Diner Vernon

vendredi 14 août 2026 · Bus Stop Diner · Vernon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Bus Stop Diner
Adresse
8 place de Paris
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Soirées karaoké

Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis et samedis dès 21h KARAOKÉ
Venez chanter vos plus grands classiques, partager un verre entre amis et passer une soirée inoubliable !   .

Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 17 93 91 

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English : Soirées karaoké

L’événement Soirées karaoké Vernon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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