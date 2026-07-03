Soirées Musicales Les Vendredis et Samedis Mouriésens Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Soirées Musicales Les Vendredis et Samedis Mouriésens

Vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 0h.

Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 19h30 à 0h.

Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 de 19h30 à 0h.

Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 19h30 à 0h.

Du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2026 de 19h30 à 0h.

Du vendredi 7 au samedi 8 août 2026 de 19h30 à 0h.

Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026 de 19h30 à 0h.

Vendredi 28 août 2026 de 19h30 à 0h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28

Profitez de concerts gratuits à Mouriès, les vendredis et samedis de l’été, sur le Cours Paul Révoil !Familles

Rendez-vous les vendredis et samedis soirs au centre-ville de Mouriès, 1re commune oléicole de France !

Vous pourrez profiter, en famille ou entre amis, de soirées musicales en plein air offertes par les cafetiers et la municipalité !



Voici l’agenda prévisionnel



PROGRAMME JUILLET

Vendredi 03 juillet Intimiste pop française acoustique

Vendredi 10 juillet Duo Manu variétés internationales

Samedi 11 juillet

Vendredi 17 juillet Clifden pop rock

Samedi 18 juillet Dolce Duo chanson française et internationale

Vendredi 24 juillet Amalgame variétés internationales

Samedi 25 juillet DJ Ness variétés internationales

Vendredi 31 juillet Broken



PROGRAMME AOÛT

Samedi 1 août

Vendredi 7 août Wouhadhell 80 pop funk

Samedi 8 août Frenchie and the Gentlemen pop soul jazz

Vendredi 14 août Air de fête chansons françaises

Samedi 15 août Animation Music chansons françaises

Vendredi 28 août – .

Cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy free concerts in Mouriès on Fridays and Saturdays throughout the summer, on the Cours Paul Révoil!

L’événement Soirées Musicales Les Vendredis et Samedis Mouriésens Mouriès a été mis à jour le 2026-06-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles