Soirées Musicales Les Vendredis et Samedis Mouriésens Mouriès
vendredi 3 juillet 2026 · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Soirées Musicales Les Vendredis et Samedis Mouriésens
Vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 0h.
Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 19h30 à 0h.
Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 de 19h30 à 0h.
Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 19h30 à 0h.
Du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2026 de 19h30 à 0h.
Du vendredi 7 au samedi 8 août 2026 de 19h30 à 0h.
Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026 de 19h30 à 0h.
Vendredi 28 août 2026 de 19h30 à 0h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28
Profitez de concerts gratuits à Mouriès, les vendredis et samedis de l’été, sur le Cours Paul Révoil !Familles
Rendez-vous les vendredis et samedis soirs au centre-ville de Mouriès, 1re commune oléicole de France !
Vous pourrez profiter, en famille ou entre amis, de soirées musicales en plein air offertes par les cafetiers et la municipalité !
Voici l’agenda prévisionnel
PROGRAMME JUILLET
Vendredi 03 juillet Intimiste pop française acoustique
Vendredi 10 juillet Duo Manu variétés internationales
Samedi 11 juillet
Vendredi 17 juillet Clifden pop rock
Samedi 18 juillet Dolce Duo chanson française et internationale
Vendredi 24 juillet Amalgame variétés internationales
Samedi 25 juillet DJ Ness variétés internationales
Vendredi 31 juillet Broken
PROGRAMME AOÛT
Samedi 1 août
Vendredi 7 août Wouhadhell 80 pop funk
Samedi 8 août Frenchie and the Gentlemen pop soul jazz
Vendredi 14 août Air de fête chansons françaises
Samedi 15 août Animation Music chansons françaises
Vendredi 28 août – .
Cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01
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English :
Enjoy free concerts in Mouriès on Fridays and Saturdays throughout the summer, on the Cours Paul Révoil!
L’événement Soirées Musicales Les Vendredis et Samedis Mouriésens Mouriès a été mis à jour le 2026-06-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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