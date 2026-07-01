SOIRÉES RANDO D’ÉTÉ Mayenne
mardi 7 juillet 2026 · Mayenne
Informations pratiques
Mayenne
SOIRÉES RANDO D’ÉTÉ
Quai Waiblingen, Halte fluviale. Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
L’association des randonneurs vous propose cet été des randonnées ouvertes à tous et toutes pour des sorties sur Mayenne ou alentours.
Tous les mardis soirs en juillet et août, sauf le 14 juillet
Départ à 19h00 précises à l’Office de tourisme.
mardi 23 juin à MAYENNE (vers la Tricottière)
mardi 30 juin à MOULAY rdv aire de covoiture (la Marjolaine)
mardi 7 juillet à LA CHAPELLE AU RIBOUL rdv place de l’église
mardi 14 juillet pas de rando
mardi 21 juillet à MAYENNE (vers Grazon) départ du camping
mardi 28 juillet à MARTIGNE départ de la Gare
mardi 4 août à ARON le Bois de Vaux
mardi 11 août à SAINT-FRAIMBAULT rdv place de l’église
mardi 18 août à GRAZAY rdv place de la mairie
mardi 25 août à MAYENNE rando joëlette départ du camping
Randonnée d’une dizaine de kilomètres
Prévoir une tenue adaptée, de bonnes chaussures et de l’eau.
Gratuit.
Durée: environ 2h .
Quai Waiblingen, Halte fluviale. Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire mayennerando@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This summer, the Ramblers’ Association is offering hikes in and around Mayenne that are open to all.
L’événement SOIRÉES RANDO D’ÉTÉ Mayenne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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