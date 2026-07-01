Informations pratiques

Mayenne

SOIRÉES RANDO D’ÉTÉ

Quai Waiblingen, Halte fluviale. Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

L’association des randonneurs vous propose cet été des randonnées ouvertes à tous et toutes pour des sorties sur Mayenne ou alentours.

Tous les mardis soirs en juillet et août, sauf le 14 juillet

Départ à 19h00 précises à l’Office de tourisme.

mardi 23 juin à MAYENNE (vers la Tricottière)

mardi 30 juin à MOULAY rdv aire de covoiture (la Marjolaine)

mardi 7 juillet à LA CHAPELLE AU RIBOUL rdv place de l’église

mardi 14 juillet pas de rando

mardi 21 juillet à MAYENNE (vers Grazon) départ du camping

mardi 28 juillet à MARTIGNE départ de la Gare

mardi 4 août à ARON le Bois de Vaux

mardi 11 août à SAINT-FRAIMBAULT rdv place de l’église

mardi 18 août à GRAZAY rdv place de la mairie

mardi 25 août à MAYENNE rando joëlette départ du camping

Randonnée d’une dizaine de kilomètres

Prévoir une tenue adaptée, de bonnes chaussures et de l’eau.

Gratuit.

Durée: environ 2h .

Quai Waiblingen, Halte fluviale. Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire mayennerando@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, the Ramblers’ Association is offering hikes in and around Mayenne that are open to all.

L’événement SOIRÉES RANDO D’ÉTÉ Mayenne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne