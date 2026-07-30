Soirées Rejoins-moi, je suis au resto ! en centre-ville Lourdes
samedi 29 août 2026 · en centre-ville · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Soirées Rejoins-moi, je suis au resto !
en centre-ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29 02:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Tout l’été, retrouvez l’ambiance musicale des soirées lourdaises avec Rejoins-moi, je suis au resto des concerts en terrasse où les restaurateurs vous accueillent pour profiter de la musique, d’un verre entre amis et de l’atmosphère estivale des rues de la ville.
Samedi 29 août rue de la Grotte (au niveau du bar le Pas-Sage) Alix Yota à 19 h, financé par les cafetiers.
Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.
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en centre-ville LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
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English :
All summer long, experience the musical atmosphere of evenings in Leudre with “Rejoins-moi, I’m at the restaurant%BB: concerts on the terrace where restaurant owners welcome you to enjoy the music, a drink with friends, and the summery atmosphere of the city streets.
Saturday, August 29: Rue de la Grotte (near the Pas-Sage bar) Alix Yota at 7 p.m., sponsored by the café owners.
For more information, see the contact details below.
L’événement Soirées Rejoins-moi, je suis au resto ! Lourdes a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Lourdes|CDT65
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