Informations pratiques

Haguenau

Soirées Thurot

Rue Nicolas Thurot Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Revivez les plus grands succès de deux légendes de la musique lors des Soirées Thurot ! Deux concerts gratuits en plein air rendent hommage à Jean-Jacques Goldman et Michael Jackson, dans une ambiance festive avec buvette et restauration sur place.

Après avoir occupé la cour de l’ancienne Ferme Kestler, puis le parc des Berges de la Moder, et pendant plus de dix le Parc Bellevue, la Maison des Associations vous donne rendez-vous pour la cinquième année, dans l’Éco-quartier Thurot pour les traditionnelles soirées concerts de l’été. Les Soirées Thurot c’est 2 soirées, 2 concerts gratuits et cette année un weekend spécial reprises avec deux légendes de la chanson !

Vendredi 24 juillet à 20h30 Tribute à Jean-Jacques GOLDMAN

Le vendredi ne manquez pas, la soirée clin d’œil des plus belles chansons de Jean-Jacques GOLDMAN ! Créé en l’honneur de la star de la chanson française et du plus gros vendeur de disque français Jean-Jacques Goldman. Le groupe reprend les plus grands succès du chanteur comme Il suffira d’un signe , Quand la musique et bonne , La-bas ou encore Envole-moi .

Les musiciens professionnels, passionnés par l’œuvre de Goldman, offriront un concert hommage fidèle et puissant, capable d’émouvoir toutes les générations.

Buvette et petite restauration proposées par l’ASH et l’Amicale Espagnole

Samedi 25 juillet à 20h30 Tribute à Michaël Jackson For You Michael tour

Sous la direction de Matis JACKSON et de Frédéric SCHNEIDER, dix ans après sa création, ce spectacle unique revient sous une nouvelle formule, plus améliorée,

travaillée et évoluée, un show retraçant les plus grands hits du Roi de la Pop dans la reproduction et l’innovation la plus précise qu’il se doit en respect de l’artiste.

Matis JACKSON est sosie performer chanteur et danseur de Michael Jackson. Une passion qui lui est apparue depuis sa plus tendre enfance. Trente quatre ans plus tard,

sa passion ne cesse d’exister… Devenu sosie professionnel depuis une vingtaine d’années, il partage et fait découvrir ses performances lors de nombreux évènements.

Au fil de son parcours artistique, il a eu l’opportunité de se produire aux côtés de musiciens ayant collaboré avec Michael Jackson. Parmi eux, la talentueuse guitariste Jennifer Batten, figure emblématique des tournées du King of Pop, avec qui il a partagé la scène lors de performances exceptionnelles.

Ces collaborations uniques viennent renforcer l’authenticité et la qualité de ses spectacles, en inscrivant une démarche fidèle à l’univers et à l’exigence artistique de Michael Jackson.

Buvette et petite restauration proposées par l’USKM et le Tir Harthouse

Accès libre et gratuit depuis la rue de la Redoute ou la rue du Colonel Jean De Benoist (Parking conseillé Thurot, 35 rue de la Redoute) .

Rue Nicolas Thurot Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@agglo-haguenau.fr

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English :

Relive the greatest hits of two music legends at the Soirées Thurot! Two free outdoor concerts pay tribute to Jean-Jacques Goldman and Michael Jackson in a festive atmosphere, with a bar and food available on site.

L’événement Soirées Thurot Haguenau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau