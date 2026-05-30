Soirs Bleus Godasse, Retour en Bipedie Abbaye de la Couronne La Couronne

vendredi 9 octobre 2026 · Abbaye de la Couronne · La Couronne

Informations pratiques

La Couronne

Soirs Bleus Godasse, Retour en Bipedie

Abbaye de la Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Ras le bol d’être spectateurs et spectatrices du chaos écologique ? Envie de prendre votre éco destin en main et d’arpenter les délirantes vallées de l’apocalypse ? Vous êtes au bon endroit ! C’est le happy end comme si vous y étiez.

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Abbaye de la Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 57 55 serviceculture@grandangouleme.fr

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English :

Fed up with being spectators to ecological chaos? Do you want to take your eco-destiny into your own hands and explore the wild valleys of the apocalypse? Then you’ve come to the right place! It’s the happy ending as if you were there.

L’événement Soirs Bleus Godasse, Retour en Bipedie La Couronne a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême