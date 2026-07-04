Soirs de fête à Sézanne Place de la République Sézanne

Informations pratiques

Sézanne

Soirs de fête à Sézanne

Place de la République Centre-ville Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-08 2026-07-17 2026-07-25 2026-08-01

Tout au long des mois de juillet et août, les Soirs de Fête animent les soirées d’été à Sézanne avec une programmation musicale en plein air.Tout public

Tout au long des mois de juillet et août, les Soirs de Fête animent les soirées d’été à Sézanne avec une programmation musicale en plein air.

Les concerts débutent à 21h00 sur la place de la République, à l’exception de celui du 17 juillet, organisé sous la Halle du Docteur Huguier.

Samedi 4 juillet Souk Ace Dance,

Venez profiter d’une soirée festive aux sonorités entraînantes.

Vendredi 17 juillet Flamenco

Voyagez au cœur des rythmes et des danses espagnoles.

Samedi 25 juillet O’Jo Blues John Ricciuti

Venez profiter d’un concert placé sous le signe du blues et de la guitare.

Samedi 1er août 2026 R’Bluezz Rock Tribute

Retrouvez les plus grands classiques du rock lors d’une soirée rythmée par ce groupe hommage.

Samedi 8 août 2026 Courcheval

Le groupe vous embarque pour une soirée musicale festive et conviviale, idéale pour profiter des soirées d’été en plein air.

Des soirées gratuites à partager en famille ou entre amis pour profiter pleinement de l’été à Sézanne. .

Place de la République Centre-ville Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 46 31

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English : Soirs de fête à Sézanne

Throughout July and August, the “Soirs de Fête” bring the summer evenings in Sézanne to life with an outdoor music program.

L’événement Soirs de fête à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Sézanne et sa région