Solos – Danse contemporaine – Journée Internationale de la Danse Théâtre Mandapa Paris Dimanche 26 avril, 15h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Florilège de danse contemporaine avec des artistes ayant fait l’histoire du Mandapa…

La Journée Internationale de la Danse, décrétée par l’Unesco en 1982, a trouvé dans les programmations du Mandapa une expression permanente : les multiples formes de la danse contemporaine européenne ont été présentes tout au long de ces 50 années, au côté des traditions du monde.

Certains des artistes dont nous avons accueilli les recherches au fil de leur évolution, proposent des créations pour cette journée anniversaire.

Marie-Claude Astor

Aléa

De seconde en seconde, faire éclore le geste juste.

Léone Cats-Baril

R.éprise

Une danse, un costume, Réapparaissent.

Plus tout à fait les mêmes. Traces du temps…

Laure Daugé, Claude Gamba – Danse et Recherche

L’Ineffable, mesure du temps levé

Deux danseurs en studio, travail et fantaisie, les moments s’égrènent au rythme des pièces chorégraphiques qu’ils font revivre.

Echinops : Hélène Marc, Isabelle Dufau, Dominique Schmitt

Il y a le voyage / À chacun son objet, sa matière, sa couleur, son univers et son langage singulier.

La danse devient alors la dansée, faite d’histoires qui se tissent et s’entremêlent…

Hélène Marquié

Trop penser empêche de rêver

Fragments de choses trouvées dans les cartons de chorégraphies avortées, de textes oubliés, d’idées géniales abandonnées, de gestes orphelins ou de ceux devenus signatures.

Lidia Martinez

Cartas de amor

Maroussia Vossen – Danseuse piétonne

Il n’y a qu’un pas de la marche à la danse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00.000+02:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/solos 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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